إخماد حريق بخزانات وقود في سامراء

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بإخماد حريق بخزانات وقود داخل معمل أسفلت في قضاء بمحافظة

وقال المصدر في حديث لـ ، "تمكنت فرق الدفاع المدني في بقضاء من إخماد حريق اندلع في خزانات وقود تابعة لمعمل أسفلت ضمن حدود القضاء".

وأضاف "فور تلقيها بلاغاً بالحادث، هرعت الفرق، وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة الحريق دون توسع ومنعه من الوصول إلى مناطق أخرى".