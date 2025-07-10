مرور كربلاء تنفي تعرض أحد منتسبيها لاعتداء

نفت ، تعرض أحد منتسبيها لاعتداء في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، "تنفي المقدسة ما تناقلتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض احد منتسبينا الى اصابة اطلاق ناري".

وأضاف البيان "لا يوجد اي اعتداءات على رجال المرور في كربلاء ".