غرق رجل وولديه في محافظة ذي قار

أفاد مصدر أمني، بغرق رجل وولديه في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "غرق ثلاثة أشخاص (رجل واثنين من أولاده) في ناحية العكيكة بسوق الشيوخ".

وأضاف المصدر "ما تزال عمليات البحث عنهم جارية حتى الآن"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.