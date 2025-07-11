اُوهمت بانها بضائع منزلية.. العراق يحبط ادخال مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ ميناء ، تمكنت من ضبط حاويتين حجم (40) قدم في نقطة البحث والتحري خارج الجمرك، تحتويان (مادة كيمياوية خطرة قابله للاشتعال وسامه وغير مخصصة للاستخدام المنزلي) تم التصريح عنها في المعاملة المنجزة بأنها مواد تنظيف منزلي ".وأضافت "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة الحاويات والمواد المضبوطة إلى مركز شرطة ، لغرض عرضها على المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".