فاجعة في ذي قار

وقال المصدر لـ ، ان "قاربا لصيد الأسماك يستقله 4 اشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد متقاعد انقلب خلال الصيد في بناحية العكيكة جنوبي مركز المحافظة، ما اسفر عن ثلاثة منهم بينهم ابن وحفيد العقيد وشخص ثالث يعمل شرطياً في مرور المحافظة".وأضاف ان "العقيد نجا من الغرق، بعد أن تمكن من عبور النهر سباحة".