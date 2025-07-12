توصيات مهمة للعراقيين تتعلق بالخروج واللباس

وقال مدير اعلام الهيئة لـ ، انه "مع ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها الـ50 مئوية في بعض المحافظات، ندعو العراقيين الى الابتعاد عن اشعة الشمس خاصة في فترة الذروة من الـ11 صباحا – 4 عصرا والمكوث في المنازل اذا لم تتطلب الحاجة الخروج".وأضاف "على العاملين تحت اشعة الشمس لبس القبعات او العمل تحت مظلة للحفاظ على سلامتهم"، داعيا الى "تناول كميات كبيرة من المياه".واكد ان "ارتفاع درجات الحرارة يسبب الاعياء والغيثان لدى المواطنين خاصة ضربة الشمس"، داعيا الى "ارتداء الملابس القطنية فاتحة الألوان والابتعاد عن الشمس العمودي".ودعا الى "توفير المظلات لاصحاب البسطيات بأسعار رمزية لتقيهم من حرارة الشمس العالية".