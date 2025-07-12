إدراج تعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ ، إن "رئيس وافق على إدراج القراءة الثانية على مقترح تعديل قانون في أعمال جلسة البرلمان المقبلة".وفي وقت سابق اليوم، عقد مجلس النواب أولى جلسات الفصل التشريعي الأخير بحضور 175 نائباً، وصوت خلالها على قانون المبرمجين، ورفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.