نينوى.. حريق يلتهم منزل ويتسبب بإتلاف 30 ألف دولار (صورة)

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني في بمحافظة تمكنت من اخماد حريق في منزل بقرية الحود فوقاني، فيما عثرت على مبلغ 30 ألف دولار تالف جراء الحريق".وأشار الى انه " لا توجد خسائر بشرية".