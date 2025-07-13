الموقف المروري الصباحي في بغداد.. الجسور مكتظة والساحات مختنقة

– محليات



شهدت شوارع العاصمة صباح اليوم الأحد، ازدحامات متفاوتة بين مكتظة عند الجسور والساحات وبين متوسطة الى سالكة في الشوارع العامة والفرعية.



إليكم أبرز الطرق المزدحمة صباح اليوم:



-سريع الدورة مزدحم

-محمد القاسم مزدحم

-جسر الصرافية مزدحم

-جسر باب المعظم مزدحم

-جسر السنك مزدحم

-جسر الجمهورية مزدحم

-جسر الطابقين مزدحم

-جسر مزدحم

-مجسر مزدحم

-مجسر مزدحم

-فلكة مزدحمة

-المنطقة مزدحمة

-نفق مزدحم

-منطقة مزدحمة

إليكم أبرز الطرق المزدحمة صباح اليوم:-سريع الدورة مزدحم-محمد القاسم مزدحم-جسر الصرافية مزدحم-جسر باب المعظم مزدحم-جسر السنك مزدحم-جسر الجمهورية مزدحم-جسر الطابقين مزدحم-جسر مزدحم-مجسر مزدحم-مجسر مزدحم-فلكة مزدحمة-المنطقة مزدحمة-نفق مزدحم-منطقة مزدحمة