إطلاق استمارة النقل والاستضافة في الجامعات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "إجراءات التقديم الخاصة بالنقل والاستضافة تبدأ بتفعيل الاستمارة الإلكترونية عبر الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) عن طريق مراجعة الطالب جامعته (الكلية/المعهد) الأصلية لتحديد الخيارات المطلوبة بما لا يزيد عن خمسة خيارات".وأضافت أن "مدة التقديم تستمر إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2025/8/17"، داعيةً الطلبة إلى "الاطلاع على ضوابط النقل والاستضافة ومعاينة الشروط والضوابط".ووجه وزير "الجامعات كافة باستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الراغبين بالنقل والاستضافة في ضوء دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط وشروطه للسنة الدراسية 2026/2025".