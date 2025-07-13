هزة في داخل العراق

وقال القسم في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل هزتان ارضيتان خلال الـ24 ساعة الماضية واحدة في داخل والأخرى خارجه".وأضاف ان "الهزة الاولى وقعت قرب الحدود العراقية التركية"، مشيرا الى ان "الهزة الثانية قرب الحدود العراقية الإيرانية داخل العراق".