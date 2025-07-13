بالوثائق.. السيد الصدر يتبرأ من مجموعة من الأشخاص ويدعوهم للتوبة

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان " يتبرأ من مجموعة من الأشخاص ينتمون للتيار الوطني الشيعي وسرايا السلام خالفوا أوامره".وأضاف ان " دعا هؤلاء الى التوبة".