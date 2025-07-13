رئيس مجلس بغداد: لن نتهاون مع المخالفين من أصحاب المولدات الاهلية وسنضع حدا لابتزاز المواطنين

وقال الحمداني لـ ، إن "بعض أصحاب المولدات الأهلية في العاصمة استغلوا الظروف الحالية ورفعوا الأسعار بصورة مخالفة للتعليمات المحلية والإدارية الصادرة من المحافظة"، مشددًا على أن "مجلس المحافظة سيضع حدًا لهذه التجاوزات ولن يسمح باستمرارها".وأضاف، أن "فرقًا ميدانية من المجلس وبالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات الرقابية ستباشر حملات تفتيش ومتابعة على جميع مناطق "، داعيًا المواطنين إلى "التبليغ الفوري عن أية حالة ابتزاز أو تسعيرة غير قانونية".وأشار الحمداني إلى أن "مجلس المحافظة يعمل بالتنسيق مع لتوفير بدائل ومعالجات حقيقية، منها زيادة ساعات التجهيز الحكومي ومراجعة تسعيرة الأمبير"، مشددًا على أن "خدمة المواطن خط أحمر وأي تلاعب بها سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة".