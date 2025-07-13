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الحكم بالسجن 4 أشهر على "زيزو" بعد شموله بإجراءات المحتوى الهابط
محليات
2025-07-13 | 13:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
721 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالحكم على "زيزو" بالسجن 4 أشهر بعد شموله بإجراءات المحتوى الهابط.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "حكما قضائيا بالحبس لمدة أربعة أشهر بحق صانع المحتوى على تطبيق
تيك توك
المدعو (أحمد
عبد الكريم
سلمان)، المعروف بلقب "زيزو"، بتهمة نشر وبث محتوى هابط ومخالف للآداب العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة ضمن إجراءات
لجنة المحتوى الهابط
في
وزارة الداخلية
".
واضاف ان "هذا الحكم جاء في إطار مساعي الأجهزة المختصة لمكافحة الظواهر السلبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحماية الذوق العام والقيم المجتمعية".
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