الحكم بالسجن 4 أشهر على "زيزو" بعد شموله بإجراءات المحتوى الهابط

وقال المصدر لـ ، ان "حكما قضائيا بالحبس لمدة أربعة أشهر بحق صانع المحتوى على تطبيق المدعو (أحمد سلمان)، المعروف بلقب "زيزو"، بتهمة نشر وبث محتوى هابط ومخالف للآداب العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة ضمن إجراءات في ".واضاف ان "هذا الحكم جاء في إطار مساعي الأجهزة المختصة لمكافحة الظواهر السلبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحماية الذوق العام والقيم المجتمعية".