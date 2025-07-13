رئيس مجلس بغداد: سنفتح ملف تجاوز المجمعات السكنية على مشاريع الاسالة

وقال الحمداني لـ ، ان "المجلس يستعد لفتح ملف تجاوز المجمعات السكنية في العاصمة على مشاريع الاسالة".واضاف ان "ذلك يزاحم خطوط الاسالة ويحرم السكان الاصليين من المياه".