توجيه حكومي بشأن تعيين خريجي 2023 و 2024

وذكر بيان لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، ورد لـ ، أن "رئيس ، ترأس اليوم الأحد ١٣ تموز ٢٠٢٥، اجتماعاً موسعاً خصص لمناقشة آليات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية، بحضور رئيس و وزير المالية، ووزير ، ورئيس والبيئة النيابية، ومدير ، إلى جانب عدد من المستشارين".وتناول الاجتماع، وفق البيان، "سبل معالجة ملفات خريجي العام ٢٠٢٤، والمتبقي من خريجي عام ٢٠٢٣، تأكيداً على أهمية تفعيل دور الكوادر الطبية والصحية لدعم النظام الصحي في البلاد".وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء " بإعداد خطة متكاملة تستند إلى التخصيصات المالية المتاحة، بهدف تسريع إجراءات وتلبية احتياجات من الكوادر المؤهلة".وتابع البيان، أن "الجهود الحكومية تهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لملفات التوظيف في القطاعات الحيوية، وقد جاء هذا الاجتماع منسجما ًمع رؤية الدولة في تعزيز الخدمات الصحية وتحقيق التوازن الوظيفي".