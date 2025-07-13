محافظة عراقية تقرر تقليص أوقات الدوام

وذكر بيان لمكتب المحافظة، ان "محافظ قرر تقليص الدوام الرسمي في كافة دوائر المحافظة ليكون من الساعة الـ(7) صباحاً وينتهي في الساعة الـ(1) ظهراً بدءاً من تاريخ صدور الامر ولغاية 31/8/2025".وأضاف البيان، أن ذلك "اشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (34966)".