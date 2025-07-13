النقل تنفي إغلاق الأجواء العراقية: لا صحة لإيقاف الرحلات بين العراق وتركيا

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم للوكالة الرسمية وتابعته ، أن " تنفي إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية"، مؤكدا أنه "لا صحة لإيقاف الرحلات الجوية بين وتركيا وبالعكس".وأضاف، أن "هناك تدفق للرحلات عبر الأجواء العراقية "، لافتا إلى أن "مطارات العراق وأجواؤه مفتوحة امام الشركات كافة".