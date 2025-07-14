تظاهرات في البصرة احتجاجًا على شح المياه وتدهور الخدمات (صور)



ـ محلي





تظاهر العشرات من مواطني ، اليوم الاثنين، احتجاجًا على استمرار أزمة شح المياه وعدم معالجتها.





وقال مراسل إن "المئات من أهالي الأهوار ومناطق قضاء تظاهروا احتجاجًا على شح المياه ونقص الخدمات، مطالبين بإقالة المسؤولين".



وتابع أن "المواطنين دعوا حكومة المحافظة وجميع المسؤولين إلى إيجاد حلول عاجلة لأزمة المياه المستمرة منذ سنوات". وقال مراسل إن "المئات من أهالي الأهوار ومناطق قضاء تظاهروا احتجاجًا على شح المياه ونقص الخدمات، مطالبين بإقالة المسؤولين".وتابع أن "المواطنين دعوا حكومة المحافظة وجميع المسؤولين إلى إيجاد حلول عاجلة لأزمة المياه المستمرة منذ سنوات".