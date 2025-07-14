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المالية تُقرر اعتماد مدة التسكين لتحديد استحقاق الموظفين (وثائق)

محليات

2025-07-14 | 04:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المالية تُقرر اعتماد مدة التسكين لتحديد استحقاق الموظفين (وثائق)
673 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة المالية، عن قرار جديد يتعلق بملف التسكين الوظيفي، حيث ستعتمد تاريخ المدة التي قضاها الموظف بالتسكين كمعيار لتحديد تاريخ استحقاقه.

الوثائق ادناه:

يأتي هذا القرار لتوضيح آلية احتساب استحقاقات الموظفين الذين تم تسكينهم في درجات وظيفية، مما يضمن دقة أكبر في تحديد تواريخ استحقاقهم للمزايا والترقيات بناءً على الفترة الفعلية التي قضوها في الدرجة المسكنين عليها.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

وزارة المالية تقرر اعتماد تاريخ المدة التي قضاها الموظف

التسكين لغرض تحديد تاريخ الاستحقاق

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