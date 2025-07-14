المالية تُقرر اعتماد مدة التسكين لتحديد استحقاق الموظفين (وثائق)

الوثائق ادناه:

يأتي هذا القرار لتوضيح آلية احتساب استحقاقات الموظفين الذين تم تسكينهم في درجات وظيفية، مما يضمن دقة أكبر في تحديد تواريخ استحقاقهم للمزايا والترقيات بناءً على الفترة الفعلية التي قضوها في الدرجة المسكنين عليها.