العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى إيران ابتداءً من يوم غد

وذكر بيان للوزارة، ان "القرار جاء بعد توجيهات وزير النقل والتنسيق الرفيع المستوى مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، واستناداً إلى استقرار الأوضاع بما يسمح بعودة حركة النقل الجوي بشكل تدريجي وآمن".وبحسب البيان، "الرحلات في المرحلة الأولى ستنطلق بواقع أربع رحلات أسبوعياً، رحلتان من يومي الثلاثاء والسبت، ورحلتان من يومي الأربعاء والأحد".