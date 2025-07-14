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العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى إيران ابتداءً من يوم غد
محليات
2025-07-14 | 09:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
150 شوهد
أعلنت
وزارة النقل
، اليوم الاثنين، استئناف رحلات
الخطوط الجوية العراقية
إلى
إيران
، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، بعد توقف مؤقت فرضته الأوضاع الأمنية الإقليمية خلال الفترة الماضية.
وذكر بيان للوزارة، ان "القرار جاء بعد توجيهات وزير النقل
رزاق محيبس السعداوي
والتنسيق الرفيع المستوى مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، واستناداً إلى استقرار الأوضاع بما يسمح بعودة حركة النقل الجوي بشكل تدريجي وآمن".
وبحسب البيان، "الرحلات في المرحلة الأولى ستنطلق بواقع أربع رحلات أسبوعياً، رحلتان من
مطار بغداد الدولي
يومي الثلاثاء والسبت، ورحلتان من
مطار النجف الأشرف الدولي
يومي الأربعاء والأحد".
>>
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