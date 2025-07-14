عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء

وقال إبراهيم إن "الآلية التي اعتمدتها تقوم على ربط عاكسة كهربائية مع ماطور وداينمو بطريقة مدروسة، لتوليد كهرباء مستقرة يمكن الاعتماد عليها كبديل عن المولدات التقليدية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحصول على الوقود".وأشار إلى أن "المنظومة التي طورها قادرة على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية بشكل دائم ومستقر، وبأسعار مناسبة تتلاءم مع قدرات المواطنين"، مبيناً أنه يعمل حالياً على تطوير النموذج لزيادة الكفاءة وسعة التحميل الكهربائي.ودعا إبراهيم الجهات المعنية إلى دعمه وتبني مشروعه، مؤكداً أن ابتكاره "قابل للتطبيق على نطاق واسع ويمكن أن يسهم في التخفيف من أزمة الطاقة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، لاسيما في المناطق التي تعاني من ضعف التجهيز الكهربائي".