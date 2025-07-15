وزير التعليم يوجه بضمان حقوق التدريسيين والموظفين

وأكد في بيان ورد لـ ، على "أهمية ترسيخ بيئة إيجابية تقوم على التطبيق الدقيق للقوانين والتعليمات النافذة لاسيما فيما يتعلق بمنح إجازة الخمس سنوات للموظفين والنقل ضمن الرقعة الجغرافية بما يحقق توازنا مدروسا بين مصلحة المؤسسة الأكاديمية وظروف المنتسبين المشروعة".ودعا الوزير الى "اعتماد الإجراءات التي تجسد روح القانون وتنسجم مع سياقاته الحاكمة وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي على وفق أنظمة ومسارات التحول الرقمي والأتمتة المعتمدة في بيئة والبحث العلمي".