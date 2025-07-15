العدل تعلن آخر حصيلة لعدد المفرج عنهم بقانون العفو العام

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الموقف الشهري للنزلاء المُطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال الفترة من 1 كانون الثاني 2025 ولغاية 13 تموز 2025، بلغ العدد الكلي للمُفرج عنهم (8342) نزيلاً في والمحافظات".وأوضحت الوزارة، أن "من بين المفرج عنهم (1532) نزيلاً أُطلِق سراحهم بالإفراج الشرطي أو بقرار تمييزي، أو لانتهاء مدة المحكومية، في حين تم الإفراج عن (6818) نزيلاً استناداً إلى ".وأكدت الوزارة أن "دائرة الإصلاح تتابع باستمرار آلية إطلاق السراح بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، حرصاً منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى درجات المهنية".