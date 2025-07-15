حالة نفسية تدفع ستيني للانتحار شنقاً في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "رجلاً تولد 1957 أقدم على الانتحار شنقاً بحبل معلق في هوك مروحة في احدى غرف الدار في قضاء منطقة كردلان".وأضاف، أن "سبب الانتحار كونه يعاني من حالة نفسية حسب ادعاء ذويه".