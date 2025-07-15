بغداد.. ضبط محل "عطاريات" يستخدم لأعمال السحر والشعوذة والقبض على صاحبه

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت قوة من أفواج طوارئ وبالاشتراك مع استخبارات الفوج ومفرزة من الجريمة المنظمة، من ضبط محل عطاريات يُستخدم لأغراض السحر والشعوذة، وذلك بناءً على مذكرة قبض صادرة وفق المادة (456) من قانون العقوبات".وأضافت، انه "خلال العملية، تم العثور على مواد متنوعة تُستخدم في أعمال السحر، وكتب غريبة وأدوات تُثير الشك، حيث جرى ضبطها أصوليًا، وأُلقي القبض على صاحب المحل، الذي تم تنظيم محضر ضبط بحقه، وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون".