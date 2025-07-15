تحذير خاص لعمليات الطيران شمال العراق

وقالت الهيئة في بيان، إن "شعبة تقارير وإيجاز الطيارين في – للانواء الجوية والرصد الزلزالي أصدرت، تحذيراً خاصاً بشأن الأجواء في شمال البلاد، مضمونه رصد تشكيلات من السحب الركامية الرعدية في أجواء بعض مدن شمال المؤشرة باللون الأحمر".

وأضاف البيان أن "مدة التحذير تسري حتى الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت العراق".

أدناه تفاصيل التحذير..