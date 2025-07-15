تحذير خاص لعمليات الطيران شمال العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكربولي يحذر من عدم تسليم سلاح الفصائل: الدولة ليست بحاجته
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533581-638882008523712147.jpg
تحذير خاص لعمليات الطيران شمال العراق
محليات
2025-07-15 | 14:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
101 شوهد
اصدرت
الهيئة العامة
للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، تحذيراً خاصاً لعمليات الطيران شمال البلاد.
وقالت الهيئة في بيان، إن "شعبة تقارير وإيجاز الطيارين في
قسم التنبؤ الجوي
–
الهيئة العامة
للانواء الجوية والرصد الزلزالي أصدرت، تحذيراً خاصاً بشأن الأجواء في شمال البلاد، مضمونه رصد تشكيلات من السحب الركامية الرعدية في أجواء بعض مدن شمال
العراق
المؤشرة باللون الأحمر".
وأضاف البيان أن "مدة التحذير تسري حتى الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت العراق".
أدناه تفاصيل التحذير..
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تحذير جوي خاص بالطيران المدني: لا تعبروا فوق هذه المناطق
10:20 | 2025-05-05
طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى شمال باكستان
04:23 | 2025-05-08
تحذير رسمي من "عمليات إرهابية للإخوان المسلمين" بأمريكا اللاتينية
10:14 | 2025-05-06
انفجار ضخم.. طائرة مسيرة تستهدف سيارة شمالي إدلب
08:05 | 2025-07-08
العراق
الأنواء الجوية
قسم التنبؤ الجوي
الهيئة العامة
الطيار
يارين
زلزال
اللي
اصيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
فن وثقافة
51.71%
06:05 | 2025-07-14
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
06:05 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
محليات
16.6%
05:34 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
05:34 | 2025-07-14
عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء
محليات
16.02%
12:49 | 2025-07-14
عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء
12:49 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
محليات
15.67%
02:29 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
02:29 | 2025-07-14
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
اخترنا لك
طفل يموت ويعود للحياة بعد غرقه في كركوك
14:27 | 2025-07-15
البصرة.. استمرار التظاهرات للمطالبة بتحسين المياه والخدمات (فيديو)
14:03 | 2025-07-15
حريق لم تعرف طبيعته داخل معسكر التاجي شمال بغداد
13:59 | 2025-07-15
بغداد.. ضبط محل "عطاريات" يستخدم لأعمال السحر والشعوذة والقبض على صاحبه
13:08 | 2025-07-15
حريق داخل كرفانات تابعة لشركة صينية في بغداد.. الدفاع المدني تكافح
12:54 | 2025-07-15
حالة نفسية تدفع ستيني للانتحار شنقاً في البصرة
10:58 | 2025-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.