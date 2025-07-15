السيطرة على حريق معسكر التاجي.. هذه تفاصيله

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بالسيطرة على حريق شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مستودع للمواد المستهلكة داخل معسكر التاجي دون اصابات تذكر".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق لم تعرف طبيعته داخل .