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بعد الاستهداف الاخير.. كردستان تدين "إرهاب" الطائرات المسيرة وتدعو لحماية قطاع الطاقة
محليات
2025-07-16 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
292 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أدانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة
إقليم كردستان
، بشدّة الهجمات الإرهابية التي نُفّذت في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت حقول النفط في مناطق "تاوكێ"، "پيشخابور"، و"عين سفني" ضمن إدارة
زاخو
المستقلة وقضاء شێخان التابع لمحافظة
دهوك
.
وأكّدت الوزراء في بيانٍ لها، أنه "رغم أن الهجمات لم تُسفر عن خسائر بشرية، إلا أنها ألحقت أضراراً مادية كبيرة بالبنية التحتية لهذه الحقول، مما يشكل تهديداً مباشراً على استقرار قطاع الطاقة في الإقليم وسلامة العاملين فيه".
واعتبرت الوزارة أن هذه "الأعمال الإرهابية تستهدف الإضرار بالبنية الاقتصادية لإقليم كوردستان، وخلق مخاطر جدية على سلامة الكوادر المدنية العاملة في هذا القطاع الحيوي".
وناشدت وزارة الثروات الطبيعية الجهات المعنية في
الحكومة الاتحادية
والمجتمع الدولي باتخاذ موقف عاجل وتحمل المسؤولية تجاه حماية العاملين المدنيين وضمان أمن واستقرار قطاع الطاقة في كوردستان، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
كما أكّدت أنها ستواصل بذل جميع الجهود الممكنة لحماية حياة العاملين في قطاع الطاقة وصون البنية التحتية الاستراتيجية للإقليم، بهدف تأمين استمرار الإنتاج وضمان استقرار الطاقة في
كردستان
والمنطقة عموماً.
وأعلن
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان
، اليوم الأربعاء، أن حقول نفط تابعة لشركة DNO في إدارة
زاخو
المستقلة تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وأوضح في بيانٍ له، أن الهجوم الأول نُفّذ بين الساعة 6:00 و6:15 صباحاً بواسطة طائرتين مسيّرتين مفخختين، واستهدف حقل DNO في منطقة پێشخابوور ضمن إدارة زاخو المستقلة.
بينما نُفِّذ الهجوم الثاني في الساعة 7:00 صباحاً بطائرة مسيرة مفخخة، استهدف حقل DNO في منطقة تاوكێ، التابعة لزاخو.
وأكد البيان أن الهجمات خلّفت أضراراً مادية فقط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
في غضون ذلك، أشار
جهاز مكافحة الإرهاب
في بيانٍ منفصل عن تعرض حقل هاند النفطي الأميركي في منطقة باعدري بقضاء شيخان في
محافظة دهوك
لهجومٍ مماثل بطائرةٍ مسيرة عند الساعة 7:14 من صباح اليوم الأربعاء.
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جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان
جهاز مكافحة الإرهاب
الحكومة الاتحادية
المجتمع الدولي
إقليم كردستان
السومرية نيوز
محافظة دهوك
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