بعد الاستهداف الاخير.. كردستان تدين "إرهاب" الطائرات المسيرة وتدعو لحماية قطاع الطاقة

وأكّدت الوزراء في بيانٍ لها، أنه "رغم أن الهجمات لم تُسفر عن خسائر بشرية، إلا أنها ألحقت أضراراً مادية كبيرة بالبنية التحتية لهذه الحقول، مما يشكل تهديداً مباشراً على استقرار قطاع الطاقة في الإقليم وسلامة العاملين فيه".واعتبرت الوزارة أن هذه "الأعمال الإرهابية تستهدف الإضرار بالبنية الاقتصادية لإقليم كوردستان، وخلق مخاطر جدية على سلامة الكوادر المدنية العاملة في هذا القطاع الحيوي".وناشدت وزارة الثروات الطبيعية الجهات المعنية في والمجتمع الدولي باتخاذ موقف عاجل وتحمل المسؤولية تجاه حماية العاملين المدنيين وضمان أمن واستقرار قطاع الطاقة في كوردستان، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.كما أكّدت أنها ستواصل بذل جميع الجهود الممكنة لحماية حياة العاملين في قطاع الطاقة وصون البنية التحتية الاستراتيجية للإقليم، بهدف تأمين استمرار الإنتاج وضمان استقرار الطاقة في والمنطقة عموماً.وأعلن ، اليوم الأربعاء، أن حقول نفط تابعة لشركة DNO في إدارة المستقلة تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.وأوضح في بيانٍ له، أن الهجوم الأول نُفّذ بين الساعة 6:00 و6:15 صباحاً بواسطة طائرتين مسيّرتين مفخختين، واستهدف حقل DNO في منطقة پێشخابوور ضمن إدارة زاخو المستقلة.بينما نُفِّذ الهجوم الثاني في الساعة 7:00 صباحاً بطائرة مسيرة مفخخة، استهدف حقل DNO في منطقة تاوكێ، التابعة لزاخو.وأكد البيان أن الهجمات خلّفت أضراراً مادية فقط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.في غضون ذلك، أشار في بيانٍ منفصل عن تعرض حقل هاند النفطي الأميركي في منطقة باعدري بقضاء شيخان في لهجومٍ مماثل بطائرةٍ مسيرة عند الساعة 7:14 من صباح اليوم الأربعاء.