وزير النفط يوجه باحتساب الشهادات لجميع الموظفين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الوزير وجه اليوم الجهات المعنية في الوزارة وتشكيلاتها باحتساب الشهادات الحاصل عليها منتسبي الوزارة في الاختصاصات النفطية والاختصاصات المساندة من الجامعات".وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي لرفع مستوى أداء العاملين وفق المنهجيات الحديثة، والذي سينعكس ايجاباً على تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الأمثل للنفط والغاز".