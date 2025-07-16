130 فناناً يجسدون واقعة الطف في النجف

المعرض، الذي ضم 120 عملاً فنياً توزعت بين اللوحات التشكيلية وأعمال النحت والخط العربي والصور الفوتوغرافية، جسّد جميعها واقعة الطف الخالدة واستشهاد الإمام الحسين (ع)، بأساليب فنية متنوعة حملت طابعًا وجدانيًّا وروحيًّا.وقال رئيس الأشرف للدراسات الاستراتيجية، الدكتور حسين الشبلي، "هذا المعرض هو الثالث الذي يقيمه المركز بالتعاون مع التجمع، ونسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على الحركة الفنية في المحافظة، واحتضان المواهب الشابة".وأشار الشبلي إلى أن "ما ميز نسخة هذا العام هو التزايد الواضح في عدد المشاركين وتنوع الأعمال الفنية المعروضة، فضلاً عن تميزها في تناول واقعة الطف من زوايا إبداعية مختلفة".