كشف تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الاربعينية

وقال ميري في مؤتمر صحفي حضرته ، ان "زيارة وفد اللجنتين الأمنية والخدمية إلى جاءت بهدف الاطلاع الميداني على الخطة التنظيمية والتنسيقية والخدمية الخاصة بالمنطقة الجنوبية، والتي تشمل محافظات وذي قار وميسان والمثنى".وتابع، أن "هذه الزيارة تأتي في إطار استكمال الاستعدادات المبكرة لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وضمان جاهزية المسارات والمحاور الرئيسية التي يسلكها الزائرون، فضلاً عن تأمين والدعم الميداني لجميع القطاعات المشاركة في الزيارة".وأضاف أن "اللجنتين تواصلان عملهما بهدف تذليل المعوقات، وتنسيق الجهود بين الجهات الأمنية والخدمية، لتأمين زيارة مليونية آمنة ومنظمة وخالية من أي معوقات".وأشار ميري خلال حديثه: انه "اللجنة تستمع لمطالب جميع المحافظات المشمولة بالخطة الأمنية والخدمية، فضلا عن زيارة جميع المنافذ الحدودية لتسهيل انسيابية دخول الزائرين من البلدان المجاورة".