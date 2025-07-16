الداخلية تتبع الية جديدة لدخول زائري الأربعينية من خارج العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " دخول زائري الأربعينية من خارج سيكون عبر الإلكترونية".وكشف المتحدث باسم والخدمية العليا للزيارات المليونية ، في وقت سابق عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية في ، فيما أكد ان زيارة وفد اللجنتين الأمنية والخدمية إلى محافظة جاءت بهدف الاطلاع الميداني على الخطة التنظيمية والتنسيقية والخدمية الخاصة بالمنطقة الجنوبية، والتي تشمل محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى".