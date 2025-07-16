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عقب الاستهدافات.. شركة (GKP) البريطانية توقف انتاجها في حقل شيخان
محليات
2025-07-16 | 06:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
134 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت شركة غلف كيستون بتروليوم (GKP) البريطانية، ايقاف انتاجها في حقل شيخان عقب وقوع انفجارات في عدد من حقول النفط.
وقالت الشركة في بيان لها، بشأن مستجدات عمليات حقل شيخان: "اطلعت شركة غلف كيستون على التقارير الواردة خلال اليومين الماضيين بشأن وقوع انفجارات في عدد من حقول النفط الواقعة في محيط حقل شيخان التابع للشركة".
وأوضحت أنه "كإجراء احترازي، قررت شركة GKP إيقاف الإنتاج بشكل مؤقت واتخذت تدابير لحماية موظفيها"، مردفة أنه "لم تتأثر أصول الشركة".
وأشارت الشركة الى أنها تراقب الوضع عن كثب، وستقدم المزيد من التحديثات حسب الاقتضاء، وفقاً للبيان.
والحقل يقع على بعد حوالي 60 كم
شمال غرب
أربيل
، ضمن منطقة طية زاغروس
وجاء هذا القرار في أعقاب حوادث وقعت في حقول أخرى بالمنطقة ليلة الاثنين، وصباح الثلاثاء، ومرة أخرى اليوم الأربعاء.
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