عقب الاستهدافات.. شركة (GKP) البريطانية توقف انتاجها في حقل شيخان

وقالت الشركة في بيان لها، بشأن مستجدات عمليات حقل شيخان: "اطلعت شركة غلف كيستون على التقارير الواردة خلال اليومين الماضيين بشأن وقوع انفجارات في عدد من حقول النفط الواقعة في محيط حقل شيخان التابع للشركة".وأوضحت أنه "كإجراء احترازي، قررت شركة GKP إيقاف الإنتاج بشكل مؤقت واتخذت تدابير لحماية موظفيها"، مردفة أنه "لم تتأثر أصول الشركة".وأشارت الشركة الى أنها تراقب الوضع عن كثب، وستقدم المزيد من التحديثات حسب الاقتضاء، وفقاً للبيان.والحقل يقع على بعد حوالي 60 كم ، ضمن منطقة طية زاغروسوجاء هذا القرار في أعقاب حوادث وقعت في حقول أخرى بالمنطقة ليلة الاثنين، وصباح الثلاثاء، ومرة أخرى اليوم الأربعاء.