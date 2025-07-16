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التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الموظفين المتميزين

محليات

2025-07-16 | 07:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الموظفين المتميزين
10 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح استمارة التقديم الإلكتروني إلى قناة قبول الموظفين المتميزين (العامة وذوي الشهداء) للسنة الدراسية 2026/2025.

ويشمل التقديم الموظفين المتميزين الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية للفروع (علمي - أحيائي - تطبيقي - أدبي - مهني) للقبول في المعاهد التقنية والحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات على وفق التخصصات المناظرة، بحسب بيان للوزارة.

وتوضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن إدخال بيانات المرشحين يكون من خلال دوائرهم عبر بوابة دائرة الدراسات (اضغط هنا) وأن التقديم يستمر إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2025/8/17.
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