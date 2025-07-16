لعدم مطابقتها المواصفات.. الجهاز المركزي ينذر عدة مشاريع صناعية

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم توجيه الإنذار لبعض المشاريع بعد سحب عينات منها بواسطة لجنة فنية مختصة"، مشيرا الى انها: "شملت المشاريع المخالفة معامل في قطاع الصناعات الإنشائية، منها معمل لأنتاج الكاشي الموزائيك في ، ومعملين للإنتاج الجص العادي (الفل) في الأشرف".وتابع، ان "نتائج الفحوصات والتحاليل المختبرية أظهرت عدم مطابقة العينات المسحوبة للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية. وعليه صدر قرار الجهاز بإنذار تلك المشاريع مُلزماً إياها بمعالجة العيوب المرصودة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ. وفي حال عدم الامتثال، سيتم تطبيق أحكام المادة (12) من قانون رقم 54 لسنة 1979 بحق المشاريع المخالفة".واكد الجهاز المركزي، بحسب البيان: "التزامه بمراقبة جودة المنتجات الصناعية لضمان الالتزام بالمعايير الوطنية وحماية المستهلك".