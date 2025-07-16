جمع تواقيع لاقالة مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

وقال المعموري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بناء على دورنا الرقابي وفقا لأحكام المادة (61 ثانيا ) من الدستور، نطالب بإحالة قائمة أسماء وتواقيع أعضاء المطالبين بإعفاء لمى مدير عام لتجارة المواد الغذائية / من منصبها بسبب فشلها في أداء واجباتهاالوظيفية، وتشكيل لجنة تحقيقية من وهيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء في المخالفات والخروقات القانونية والإدارية والمالية ولائحة السلوك الوظيفي المرتكبة منقبلها، وللأسباب المبينة أدناه1- وجود شبهات فساد مالي واداري مما أدى إلى هدر بالمال العام نتيجة عدم المراجعة الدورية لعقد الغذائية مع شركة الأويس، وما تضمنه العقد المذكور من مخالفات جسيمة للتشريعات النافذة2-عدم شراء مفردات السلة الغذائية (السكر والزيت المنتجة محلياً من قبل شركات القطاع الخاص بشكل مباشر لصالح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية واللجوء الى شركات وسيطة، مما شكل ذلك تقصيراً في الواجبات الوظيفية والحفاظ على المال العام.3- استغلال النفوذ والمنصب الوظيفي والأموال العامة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حوافز وارباح السلة الغذائية) للضغط على الموظفين واجبارهم على مخالفة السلوك الوظيفي، وأقصاء النزيهين منهم والمعترضين على السياسات والأوامر الجائرة تارة بالحرمانمن الحوافز والارباح المذكورة وأخرى بالنقل والابعاد والتهميش إلى دوائر وتشكيلات الوزارة، مما أدى إلى هدر كرامة موظفي الشركة.4-شبهة التوظيف السلبي وغير القانوني للأموال العامة (تخصيصات الشركة العامة في الموازنة العامة لصالح تشكيلات وزارة التجارة (مكتب الوزير، دوائر وشركات الوزارة) دون أي سند من القانون.