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جمع تواقيع لاقالة مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
محليات
2025-07-16 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
256 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن النائب امير المعموري، اليوم الأربعاء، عن جمع تواقيع لاقالة مدير
الشركة العامة
لتجارة المواد الغذائية
لمى الموسوي
.
وقال المعموري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بناء على دورنا الرقابي وفقا لأحكام المادة (61 ثانيا ) من الدستور، نطالب بإحالة قائمة أسماء وتواقيع أعضاء
مجلس النواب
المطالبين بإعفاء لمى
هاشم الموسوي
مدير عام
الشركة العامة
لتجارة المواد الغذائية /
وزارة التجارة
من منصبها بسبب فشلها في أداء واجباتها
الوظيفية، وتشكيل لجنة تحقيقية من
ديوان الرقابة المالية
وهيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء في المخالفات والخروقات القانونية والإدارية والمالية ولائحة السلوك الوظيفي المرتكبة من
قبلها، وللأسباب المبينة أدناه
1- وجود شبهات فساد مالي واداري مما أدى إلى هدر بالمال العام نتيجة عدم المراجعة الدورية لعقد
السلة
الغذائية مع شركة الأويس، وما تضمنه العقد المذكور من مخالفات جسيمة للتشريعات النافذة
2-عدم شراء مفردات السلة الغذائية (السكر والزيت المنتجة محلياً من قبل شركات القطاع الخاص بشكل مباشر لصالح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية واللجوء الى شركات وسيطة، مما شكل ذلك تقصيراً في الواجبات الوظيفية والحفاظ على المال العام.
3- استغلال النفوذ والمنصب الوظيفي والأموال العامة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حوافز وارباح السلة الغذائية) للضغط على الموظفين واجبارهم على مخالفة السلوك الوظيفي، وأقصاء النزيهين منهم والمعترضين على السياسات والأوامر الجائرة تارة بالحرمان
من الحوافز والارباح المذكورة وأخرى بالنقل والابعاد والتهميش إلى دوائر وتشكيلات الوزارة، مما أدى إلى هدر كرامة موظفي الشركة.
4-شبهة التوظيف السلبي وغير القانوني للأموال العامة (تخصيصات الشركة العامة في الموازنة العامة لصالح تشكيلات وزارة التجارة (مكتب الوزير، دوائر وشركات الوزارة) دون أي سند من القانون.
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