ميسان تقرر تعطيل الدوام يوم غد

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.

وقالت المحافظة في بيان، "وجه محافظ حبيب ظاهر الفرطوسي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 17 تموز 2025، في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة".

وعزا البيان ذلك "نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتجاوزها المستويات الطبيعية".