غداً.. عطلة في محافظة ذي قار بسبب "الحرارة"

وقال المتحدث الرسمي لمجلس المحافظة في بيان، "أعلن ، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غدٍ الخميس الموافق 17 تموز 2025، وذلك بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين".

وأضاف "استثنى القرار الدوائر الخدمية والصحية التي تتطلب استمرار العمل".