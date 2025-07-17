واسط تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة حريق مول الهايبر ماركت

وقال المياحي في بيان تلقته ، "نُعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم في ".واضاف "نؤكد لذوي الضحايا الابرياء اننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشر او غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلوا من ملابسات"، لافتا الى "اننا سنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الاولية".وذكر "أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".