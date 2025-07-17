مكتب المرجع السيستاني يعزي بفاجعة "هايبر ماركت" الكوت

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، "تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ حادث الحريق المفجع في أحد مراكز التسوق بمدينتكم العزيزة، الذي بحياة العشرات من روّاده وتسبب في إصابة أعداد كبيرة أخرى، وإذ نتقدم اليكم ولا سيما الى المفجوعين بفقد أعزتهم بأحرّ التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء الكرام بواسع رحمته ويمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان وعلى المصابين بالشفاء العاجل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي ".يشار الى ان حريقا كبيرا التهم بناية الهايبر ماركت في مدينة وأدى الحادث الى استشهاد نحو 77 مدنيا، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن المفقودين.