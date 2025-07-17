التجارة: هايبر ماركت الكوت غير تابع لنا

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ور لـ ، إنه "في الوقت الذي نعزي اهلنا في العزيزة للحادث الذي حصل في احد الاسواق التجارية واودى بحياة عدد من المواطنين من ابناء المحافظة، تود أن توضح للرأي العام أن الهايبر ماركت الذي حصل فيه الحادث في محافظة لا يتبع للوزارة بأي شكل من الأشكال ولا يمت بصلة إلى الشركات العامة أو الخاصة التابعة للوزارة أو المستثمرين المتعاقدين معها في مشاريع تعاون هايبر ماركت" .وأضاف حنون، "إننا في الوقت الذي نتابع فيه باهتمام تداعيات الحادث المؤسف نؤكد حرصنا على الدقة في تداول المعلومات ونهيب بجميع وسائل الإعلام والمواطنين توخي الموضوعية وعدم ربط مشاريع حققت نجاحا ملحوضا بأحداث لا علاقة لها بها".