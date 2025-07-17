السامرائي يعزي بضحايا حريق هايبر الكوت

وذكر للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عشرات الأرواح البريئة ارتقت الليلة الماضية في مبنى "الهايبر ماركت" في ، ليخلّف هذا الحادث الكارثي ألماً ثقيلاً في قلوب جميع العراقيين وليس ذوي الضحايا فقط".وتابع، انه "نعزي أهلنا في ، ونتضامن مع كل المفجوعين، وندعو إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب، وتحمّل المسؤولية، وتفادي تكرار هذه الكارثة".