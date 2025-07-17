بعد وصول لجنة من بغداد.. الطب العدلي في الكوت يوجه نداءً لعوائل المفقودين

وأكد ، "نطالب من العوائل التي لديها مفقودون أو متفحمّون جراء حادث حريق هايبر ماركت ، إلى مراجعة الدائرة"، لافتا الى ان الهدف من المراجعة هو "أخذ عينات منهم وفحص الـ DNA" للمساعدة في التعرف على الضحايا.يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع وصول لجنة من إلى الكوت وذلك للمساعدة في جهود فحص وتحديد هوية المفقودين جراء حادث حريق "هايبر ماركت الكوت" المأساوي، بحسب نوفل.تأتي هذه الخطوة لدعم دائرة الطب العدلي في الكوت، التي دعت عوائل المفقودين والمتفحمين إلى مراجعتها لأخذ عينات الـ DNA للمطابقة والتعرف على الضحايا.