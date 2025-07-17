البرلمان العربي يعلن تضامنه مع العراق في ضحايا حريق الكوت

وذكر البرلمان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نعزي الشعب العراقي بضحايا حادثة حريق هايبر ".واعلن في وقت سابق من اليوم، الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حريق الكوت.وأفاد مصدر أمني في ، بارتفاع حصيلة حريق طال مبنى الهايبر ماركت في مدينة الكوت الى 77 شهيدا حتى الان