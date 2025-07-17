الداخلية: الدفاع المدني لم تمنح اي موافقة لمشروع الهايبر ماركت في الكوت

وذكرت الداخلية، أن "ضحايا الحريق بلغوا أكثر من 60 شخصاً"، مشيرة الى ان " وجه باستمرار التحقيق لمدة سبعة ايام وكشف المقصرين بدون اي مجاملة"، فيما وجه ايضاً "بإجراءات عاجلةً وسيكون هناك تنسيق مع القضاء لمعالجة هذه المخالفات".وأشارت الى ان " لم تمنح اي موافقة لهذا المشروع، وتم مفاتحة بخصوص هذا الامر".ولفتت الى ان "انشاء المركز هو تصرف شخصي بدون موافقة، والمشروع مخالف لإجراءات السلامة"، مبينة أنه "تم تبليغ صاحب المشروع وتم فرض غرامة قبل الانشاء وتم اعطاءه مدة 60 يوماً، وبعد يومين من المدة افتتح المشروع".وأوضحت، أن "التحقيق سوف يستمر بدقة عالية للوصول الى المقصرين ومحاسبتهم".