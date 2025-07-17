اندلاع حريق في شارع الرسول وسط النجف

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باندلاع حريق وسط .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "اندلع حريق داخل في ، وسط نتيجة شرارة تسببت باشتعال خزان لمادة الگاز أثناء عملية ملء أحد المولدات التابعة لمكتب ".

وأضاف المصدر "أسفر الحادث عن احتراق عجلتين مدنيتين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.