الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا فاجعة الكوت

أعلنت ، مساء الخميس، عن الحصيلة النهائية لفاجعة ، مشيرا الى استشهاد 61 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان، "الحصيلة النهائية لحادثة حريق بلغت 61 شهيدا بينهم 43 تسلم أهاليهم شهادات الوفاة و18 مجهولي الهوية".

وأضافت أن "عدد المصابين 38 شخصا بينهم 33 حالة اختناق وخمس حالات حروق".

وشهدت مدينة الكوت بمحافظة ، فجر اليوم الخميس، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.