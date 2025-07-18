موكب بني عامر يُحيي ذكرى عاشوراء في سامراء.. ماذا كتبوا؟ (صور)

– محليات



أحيا موكب بني عامر، اليوم الجمعة، مراسم العزاء استذكاراً لفاجعة في رحاب العتبة العسكرية بمدينة .



وانطلقت مسيرة العزاء الراجلة في أرجاء الصحن العسكري الشريف، بمشاركة نخبة من القُرّاء والرواديد الحسينيين، حيث صدحت حناجرهم بقصائد عبّرت عن مظلومية أهل البيت (عليهم السلام) في ذكرى عاشوراء.

وكتب موكب بني عامر من مرقد الإمامين العسكريين (ع) في كالاتي بسم الله الرحيم (سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (211) سورة البقرة



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