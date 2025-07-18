حريق جديد في الكوت

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع داخل دار متخذة كمعمل في قضاء الحي بمدينة ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث، وباشرت بعملية الاخماد"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق ومنعت امتداده".